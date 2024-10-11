Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor

İBNİ SİNA ASIRLAR ÖNCE BU KARIŞIMI ÖNERMİŞ

Yetişkinlerde ya da küçük çocuklarda fark etmeksizin İbni Sina 3’lü karışımı tavsiye ediyor. Boğazdaki öksürüğü kesmek ve yumuşatmak balgamı da söküp atmak için şu karışımı hazırlamalısınız.