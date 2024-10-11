Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor
Tıbbın babası İbni Sina’nın asırlar önce kaleme aldığı Kitabuş Şifa’da yer verilen balgam sökücü öksürük kürü ortaya çıktı
Havalar soğumaya başladı. Böylece hastanelerin acil bölümleri de değişen mevsimlerden etkilenerek hasta olanlarla doldu.
Özellikle okulların da açılmasıyla küçük çocuklar bulaşıcı hastalıklardan etkilenmeye başladı. Grip olan ya da üşütenleri öksürük krizi tuttuğu biliniyor.
İBNİ SİNA ASIRLAR ÖNCE BU KARIŞIMI ÖNERMİŞ
Yetişkinlerde ya da küçük çocuklarda fark etmeksizin İbni Sina 3’lü karışımı tavsiye ediyor. Boğazdaki öksürüğü kesmek ve yumuşatmak balgamı da söküp atmak için şu karışımı hazırlamalısınız.
Gerekenler:
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı karabiber
- Birkaç damla limon