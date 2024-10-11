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  4. Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor

Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor

Tıbbın babası İbni Sina’nın asırlar önce kaleme aldığı Kitabuş Şifa’da yer verilen balgam sökücü öksürük kürü ortaya çıktı

Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor - Sayfa 1

Havalar soğumaya başladı. Böylece hastanelerin acil bölümleri de değişen mevsimlerden etkilenerek hasta olanlarla doldu.

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Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor - Sayfa 2

Özellikle okulların da açılmasıyla küçük çocuklar bulaşıcı hastalıklardan etkilenmeye başladı. Grip olan ya da üşütenleri öksürük krizi tuttuğu biliniyor.

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Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor - Sayfa 3

İBNİ SİNA ASIRLAR ÖNCE BU KARIŞIMI ÖNERMİŞ

Yetişkinlerde ya da küçük çocuklarda fark etmeksizin İbni Sina 3’lü karışımı tavsiye ediyor. Boğazdaki öksürüğü kesmek ve yumuşatmak balgamı da söküp atmak için şu karışımı hazırlamalısınız.

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Balgamlı öksürüğü yağ gibi söken kür ; İbni Sina’nın kitabında yazıyor - Sayfa 4

Gerekenler:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Birkaç damla limon
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