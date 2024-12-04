Balık lokantası açıkladı hamsi veya çinekop değil; Aralık ayında sofranızda bu balıklar olmalı
Aralık ayında hamsi veya çinekop balığından vazgeçemem diyenlere tarihi balık lokantasından öneri. Aralık ayında en sağlıklısı ve lezzetlisi meğerse o balıkmış
Aralık, artık balıkların iyice büyüdüğü ve yağlandığı aylardan biridir. Ayrıca soğukların iyiden iyiye hissedilmesi nedeniyle balıklarında ciddi değişiklikler gösterdiği bir aydır. Suların soğukluğu kimi balıkları daha derine kimi balıkları da daha sığ kısma çeker.
Özellikle soğukların vurmasıyla hamsilerin yakalanması zorlaşır ve tezgahlarda fiyatları artar. Bu balık döneminde her ne kadar bol bol balık tüketsek de uygun ve daha lezzetli balık türleri Aralık ayında farklılaşır.
Aralık ayında tüketmeniz gereken balıkların başında yağlı olması nedeniyle ilk olarak uskumru ve lüfer gelir. Bu iki balık da iyice olgunlaşır ve yağ oranlarını artırır. Yağlı balık sağlık bakımından da yararlıdır.