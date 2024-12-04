Balık lokantası açıkladı hamsi veya çinekop değil; Aralık ayında sofranızda bu balıklar olmalı

Aralık, artık balıkların iyice büyüdüğü ve yağlandığı aylardan biridir. Ayrıca soğukların iyiden iyiye hissedilmesi nedeniyle balıklarında ciddi değişiklikler gösterdiği bir aydır. Suların soğukluğu kimi balıkları daha derine kimi balıkları da daha sığ kısma çeker.