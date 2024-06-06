Balık yağının faydaları saymakla bitmiyor!

Balık yağı gösterdiği antienflamatuar etki sayesinde obezite, kronik stres, bağırsak sorunları, diyabet, kalp hastalıklara mücadeleye yardımcı olur.

Cilt sağlığı özellikle yaşın ilerlemesiyle bozulabilir. Balık yağı, sedef ve dermatit gibi cilt rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok cilt bozukluğunun iyileşmesinde yardımcı olarak cilt sağlığını korur.