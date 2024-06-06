Balık yağının faydaları saymakla bitmiyor!
Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balık yağı, balığın dokusunda bulunan ve vücut için önemli rolleri olan bir besindir. Düzenli balık yağı kullanımı kandaki omega 3 seviyesini artırarak vücut için gerekli omega 3 yağ asitlerini karşılamak için yardımcı olur. Peki, balık yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Balık yağının faydaları
Genellikle somon, ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıkların dokularından elde edilerek hazırlanan balık yağının faydaları şu şekildedir:
Balık yağı, omega- 3 yağ asitleri kaynağıdır.
Gözlerin ve beynin düzgün gelişimine katkı sağlar.
Bağışıklık ve endokrin sistemlerini destekleyici yapıdadır.
Kalp sağlığını korur. Damar tıkanıklıklarının oluşumunu engellemede etkilidir.
Hipertansiyonu (yüksek tansiyon) önler.
Karaciğer yağlanmasının azalmasına katkı sağlamaktadır.
Kas kaybını yavaşlatmaya yardımcı olmaktadır.
HDL kolesterolü (iyi kolesterol) yükseltir.
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi problemleri önler.
Balık yağı gösterdiği antienflamatuar etki sayesinde obezite, kronik stres, bağırsak sorunları, diyabet, kalp hastalıklara mücadeleye yardımcı olur.
Cilt sağlığı özellikle yaşın ilerlemesiyle bozulabilir. Balık yağı, sedef ve dermatit gibi cilt rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok cilt bozukluğunun iyileşmesinde yardımcı olarak cilt sağlığını korur.
Balık yağı nasıl kullanılır?
Balık yağı takviyeleri sıvı, kapsül veya tablet formunda olabilir. Balık yağının tok karna tüketilmesi daha faydalıdır. Ancak balık yağının, yüksek lif içeren besinler ile aynı anda tüketilmesi tavsiye edilmez.