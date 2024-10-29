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  4. Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor

Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor

Hamsi tüketen Karadenizliler besin değerini artırması için balığın hemen ardından helva tüketiyor

Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor - Sayfa 1

Omega 3 zengini balığı tüketmek çok faydalı. Doktorların dahi üzerinde ısrarla durduğu ve muhakkak tüketin dediği balığı eğer helvasız yerseniz hata ederseniz.

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Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor - Sayfa 2

Balık denizlerde dolaştığı için insanların atıklarından kaynaklanan yüksek metal ve radyasyona maruz kalıyor. İşte balığı tükettikten sonra bu metallerin vücudumuza nüfuz etmemesi için helva tüketmeliyiz.

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Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor - Sayfa 3

ZARARLI DEMİRLERİ VÜCUTTAN ATIYOR

seyidoglugida.com.tr sitesinde helva tüketmenin önemine yer verildi. Balık tüketirken alınan ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı etkilerden vücudu korumak ve denizlerde oluşan kirlilik nedeniyle balıklarda bulunan ağır metalleri sıfırlamak için ve vücuda giren fosfor miktarını düzenleyerek, midedeki asit dengesi normale döndürür.

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Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor - Sayfa 4

Helva çeşitleri ve özellikle de tahin helva ile balık tüketirken vücuda giren ağır metaller ötürü, çevresel faktörlerle alınan radyasyon ve bazı kullanılan ilaçların vücutta yarattığı etkilerden vücudumuzu koruyabiliriz.

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