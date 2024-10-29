Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor

ZARARLI DEMİRLERİ VÜCUTTAN ATIYOR

seyidoglugida.com.tr sitesinde helva tüketmenin önemine yer verildi. Balık tüketirken alınan ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı etkilerden vücudu korumak ve denizlerde oluşan kirlilik nedeniyle balıklarda bulunan ağır metalleri sıfırlamak için ve vücuda giren fosfor miktarını düzenleyerek, midedeki asit dengesi normale döndürür.