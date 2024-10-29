Balık yedikten sonra kesinlikle tüketmelisiniz ; Hamsinin besin değerini artırıyor
Hamsi tüketen Karadenizliler besin değerini artırması için balığın hemen ardından helva tüketiyor
Omega 3 zengini balığı tüketmek çok faydalı. Doktorların dahi üzerinde ısrarla durduğu ve muhakkak tüketin dediği balığı eğer helvasız yerseniz hata ederseniz.
Balık denizlerde dolaştığı için insanların atıklarından kaynaklanan yüksek metal ve radyasyona maruz kalıyor. İşte balığı tükettikten sonra bu metallerin vücudumuza nüfuz etmemesi için helva tüketmeliyiz.
ZARARLI DEMİRLERİ VÜCUTTAN ATIYOR
seyidoglugida.com.tr sitesinde helva tüketmenin önemine yer verildi. Balık tüketirken alınan ağır metaller, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı etkilerden vücudu korumak ve denizlerde oluşan kirlilik nedeniyle balıklarda bulunan ağır metalleri sıfırlamak için ve vücuda giren fosfor miktarını düzenleyerek, midedeki asit dengesi normale döndürür.