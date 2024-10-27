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  4. Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo

Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo

Palamut pişirirken besin değerinin uçmasını istemiyorsanız bu yöntemi denemelisiniz

Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo - Sayfa 1

Sezon açıldı ve balıklılar Karadeniz’den dolu ağlarla dönmeye başladı. Bereketli başlayan sezonda en çok palamutun avlandığı öğrenildi.

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Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo - Sayfa 2

Böylece ve hanımları da kolları sıvadı ve yeni yeni çeşit çeşit palamut tarifleri hazırlamaya başladı. Nefisyemektarifleri.com sitesinde çok lezzetli bir palamut yemeği tarifi paylaşıldı.

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Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo - Sayfa 3

BALIĞIN BESİN DEĞERİ DÜŞMESİN

Gereken malzemeler:

  • 4 adet yerli palamut
  • Mısır unu
  • Un
  • Tuz

Tereyağ

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Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo - Sayfa 4

ACI OLMAMASI İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN TÜYO

Aldığımız palamutları balıkçıda doğrattıktan sonra mutlaka bolca yıkayıp suda bekletelim ki kanı çıksın. Kanı çıkmazsa balık acı olur.

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