Balıkçı Kenan da böyle kızartıyor ; Palamutun besin değerini artıran tüyo
Palamut pişirirken besin değerinin uçmasını istemiyorsanız bu yöntemi denemelisiniz
Sezon açıldı ve balıklılar Karadeniz’den dolu ağlarla dönmeye başladı. Bereketli başlayan sezonda en çok palamutun avlandığı öğrenildi.
1 | 6
Böylece ve hanımları da kolları sıvadı ve yeni yeni çeşit çeşit palamut tarifleri hazırlamaya başladı. Nefisyemektarifleri.com sitesinde çok lezzetli bir palamut yemeği tarifi paylaşıldı.
2 | 6
BALIĞIN BESİN DEĞERİ DÜŞMESİN
Gereken malzemeler:
- 4 adet yerli palamut
- Mısır unu
- Un
- Tuz
Tereyağ
3 | 6