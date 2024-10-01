Balıkçılardan beklenen tavsiye geldi; İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken 8 balık
Her balık her zaman tüketilmez. En iyi ve en güzel balığı yemek için doğru ayı seçmelisiniz.
Balık, şüphesiz ki en faydalı ürünlerin başında gelir. Besin değeri açısından oldukça zengin olan balık, Eylül ayından itibaren tüketilir. En lezzetli, etine dolgun ve yağlı balıklar ise Ekim ayında olur. Fakat daha lezzetli ve faydası daha çok balıkları tüketmek istiyorsanız işte Ekim ayında sofralarınızda mutlaka bulundurmanız gereken balıklar:
Lezzet.com.tr'nin Tarımtv.gov.tr'den derlediği bilgilere göre, Gıda Mühendisi Görkem İstemi Kirik'in Ekim ayı balık önerileri şöyle: Lüfer çok lezzetlidir. Palamut bolca çıkar.
Evet palamut ve lüfer Ekim ayının kralı olsa da lezzetli, yağlı ve faydalı diğer balıklar da vardır. Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre Ekim ayında tüketilmesi gereken 8 balık şöyle:
1. Barbunya
Küçük, pembe-kırmızı renkte bir deniz balığıdır. Etli ve lezzetli olup, genellikle kızartılarak ya da ızgarada pişirilir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir, kalp sağlığını destekler. Yüksek protein içeriği kas gelişimini destekler. İçerdiği vitaminler ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirir.