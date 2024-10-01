Balıkçılardan beklenen tavsiye geldi; İşte Ekim ayında tüketilmesi gereken 8 balık

Balık, şüphesiz ki en faydalı ürünlerin başında gelir. Besin değeri açısından oldukça zengin olan balık, Eylül ayından itibaren tüketilir. En lezzetli, etine dolgun ve yağlı balıklar ise Ekim ayında olur. Fakat daha lezzetli ve faydası daha çok balıkları tüketmek istiyorsanız işte Ekim ayında sofralarınızda mutlaka bulundurmanız gereken balıklar: