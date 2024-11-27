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  4. Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor

Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor

Omega 3 deposu * balıktan * bile daha faydalı olan * safran * doktorların bir numaralı önerisidir. Üstelik çay kaşığıyla tüketmek bile yetiyor

Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor - Sayfa 1

Son yıllarda ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde 10 profesörün katıldığı bir araştırma çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Üniversitenin yaptığı araştırma kapsamında farklı kişilere farklı tarihlerde balık, safran, kimyon verildi.

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Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor - Sayfa 2

Ardından verilen yiyeceklerin kişilerin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi incelendi. Omega 3 deposu olarak bildiğimiz balık beyini de geliştirirken baharatların gerisinde kaldı.

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Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor - Sayfa 3

SAFRANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BALIKTAN BİLE FAZLA

ABD’deki teste göre özellikle Ortadoğu coğrafyasında yoğun bir şekilde tüketilen safran baharatı balıktan bile daha etkili çıktı.

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Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor - Sayfa 4

Safran baharatını çay kaşığıyla bile tüketmenin beyni olumlu yönde etkilediği ortaya çıktı. Ayrıca zerdeçalın da besleyici etkisi tespit edildi.

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