Balıktan bile daha faydalı; Hafızayı yenileyerek güçlendiriyor
Omega 3 deposu * balıktan * bile daha faydalı olan * safran * doktorların bir numaralı önerisidir. Üstelik çay kaşığıyla tüketmek bile yetiyor
Son yıllarda ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde 10 profesörün katıldığı bir araştırma çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Üniversitenin yaptığı araştırma kapsamında farklı kişilere farklı tarihlerde balık, safran, kimyon verildi.
Ardından verilen yiyeceklerin kişilerin beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi incelendi. Omega 3 deposu olarak bildiğimiz balık beyini de geliştirirken baharatların gerisinde kaldı.
SAFRANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BALIKTAN BİLE FAZLA
ABD’deki teste göre özellikle Ortadoğu coğrafyasında yoğun bir şekilde tüketilen safran baharatı balıktan bile daha etkili çıktı.