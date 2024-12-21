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  4. Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış

Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış

İnsan beynini gelişmesinde önemli rolü olan zerdeçalın faydaları bilim insanları tarafından da doğrulandı.

Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış - Sayfa 1

Beyin gelişimindeki en önemli besin omega 3 zengini olan balık olarak biliniyor. Fakat beyni geliştirmek için baharat da tüketebilirsiniz.

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Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış - Sayfa 2

Birçok insanın balık kokusuna karşı hassas olduğu biliniyor. Bu nedenle baharatla kolay bir şekilde beyninize takviye yapabilirsiniz.

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Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış - Sayfa 3

Bu sayede beyin gelişiminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. cumhuriyet.com.tr sitesindeki bilgiye göre Uluslararası Önleyici Tıp Dergisi'nde yer verilen bir makalede baharatlarla ilgili kanıtlar paylaşıldı.

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Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış - Sayfa 4

ÇAY KAŞIĞININ UCUYLA TÜKETMEK ÇOCUKLARA ANINDA ETKİ EDİYOR

cumhuriyet.com.tr sitesindeki bir haberde beyne etki eden baharatlar şöyle sıralandı:

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