Balıktan bile faydalı. Bilim insanları doğruluyor ; Beyne etki edip anında geliştiren tek baharatmış
İnsan beynini gelişmesinde önemli rolü olan zerdeçalın faydaları bilim insanları tarafından da doğrulandı.
Beyin gelişimindeki en önemli besin omega 3 zengini olan balık olarak biliniyor. Fakat beyni geliştirmek için baharat da tüketebilirsiniz.
Birçok insanın balık kokusuna karşı hassas olduğu biliniyor. Bu nedenle baharatla kolay bir şekilde beyninize takviye yapabilirsiniz.
Bu sayede beyin gelişiminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. cumhuriyet.com.tr sitesindeki bilgiye göre Uluslararası Önleyici Tıp Dergisi'nde yer verilen bir makalede baharatlarla ilgili kanıtlar paylaşıldı.