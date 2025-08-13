‘Balkonum küçük’ diye üzülmeyin! İşte, küçük balkonları düşük bütçeyle cennete çevirmenin sırları

Ayrıca, oturma ve depolama alanı sunan banklar veya puf koltuklar da değerlendirebilirsiniz. İç kısımları depolama amaçlı kullanılabilen bu parçalar, minderlerle daha konforlu hale getirilebilir. Eski kasalardan veya paletlerden yapılmış kendi oturma grubunuzu oluşturmak da hem özgün hem de bütçe dostu bir alternatiftir.