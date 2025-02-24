Baş ağrısı deyip geçmeyin, uzmanlar “Büyük tehlikenin işaretçisi olabilir” diyerek uyardı- Sabah...

Hemen hemen tüm insanlar, mutlaka baş ağrısıyla karşı karşıya kalabilir. Alkol içilen bir gecenin sabahı, grip veya diğer hastalıklar geçirirken baş ağrılarına sık sık rastlanabiliyor. Ancak bir ağrı kesici içip geçer diye düşündüğünüz bu ağrılar, sanıldığı kadar masum olmayabilir.