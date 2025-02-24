Baş ağrısı deyip geçmeyin, uzmanlar “Büyük tehlikenin işaretçisi olabilir” diyerek uyardı- Sabah...
Özellikle kış mevsiminde çok sayıda kişi baş ağrısı şikayetlerinde bulunurken, uzmanlar “Büyük bir sağlık sorununun habercisi olabilir” dedi. Sabah başı ağrıyanlar için şüpheler biraz daha artıyor.
Diş ve baş ağrısı, karşı konulamaz derecede can yakabiliyor. Sabahları gözünüzü açıyorsunuz ve şiddetli bir baş ağrısı ile uyanıyorsunuz. Bu durum, gününüzü kabusa çevirebilir. Nitekim uzmanlar, sık sık ağrıyan başlar için olası riskleri açıkladı.
Hemen hemen tüm insanlar, mutlaka baş ağrısıyla karşı karşıya kalabilir. Alkol içilen bir gecenin sabahı, grip veya diğer hastalıklar geçirirken baş ağrılarına sık sık rastlanabiliyor. Ancak bir ağrı kesici içip geçer diye düşündüğünüz bu ağrılar, sanıldığı kadar masum olmayabilir.
The Independent’in derlemesine göre baş ağrısı, ciddi bir rahatsızlığın işaretçisi olabilir. Öyle ki uzmanlar, bunun tümörün habercisi olabileceğine kadar açıklamalarda bulundu.