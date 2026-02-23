Baş ağrısını kesecek bitkisel yağlar neler? Baş ağrısına hızlı çözümler
Bitki özlerinden elde edilen uçucu yağlar, baş ağrısı sırasında rahatlama sağlamak için kullanılabilir. Bu yağlar doğrudan ağrıyı ortadan kaldırmasa da, kas gerginliğini hafifletir, sinirleri yatıştırır ve stresten kaynaklı etkileri azaltabilir.
NANE YAĞI
Mentol açısından zengin olan nane yağı, baş ve boyun bölgesinde hafif bir serinlik hissi yaratır. Bu serinlik, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında kas gerginliğini azaltarak ağrının hissedilme şiddetini düşürebilir. Şakaklara ve boyuna hafifçe masaj yapılarak veya difüzörde solunarak kullanılabilir.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağı, rahatlatıcı kokusu ile bilinir ve stres seviyesini düşürerek zihinsel gerginliği azaltır. Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında, birkaç damla lavanta yağı taşıyıcı yağ ile karıştırılarak şakaklara uygulanabilir veya aromaterapi yöntemiyle solunabilir.
OKALİPTUS YAĞI
Solunum yollarını açıcı etkisi sayesinde sinüs kaynaklı baş ağrılarında fayda sağlar. Burun ve sinüslerde tıkanıklık olduğunda bu yağın buharı, basıncı hafifletmeye yardımcı olur. Duşta sıcak su buharıyla veya difüzörde kullanılabilir.