Baş ağrısını kesecek bitkisel yağlar neler? Baş ağrısına hızlı çözümler

NANE YAĞI

Mentol açısından zengin olan nane yağı, baş ve boyun bölgesinde hafif bir serinlik hissi yaratır. Bu serinlik, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında kas gerginliğini azaltarak ağrının hissedilme şiddetini düşürebilir. Şakaklara ve boyuna hafifçe masaj yapılarak veya difüzörde solunarak kullanılabilir.