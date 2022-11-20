Batı Karadeniz'de tezgahlar bol balıkla şenlendi

Palamudun azalmaya başladığını dile getiren Birinci, "Hamsinin yanı sıra çinekop, barbun gibi çeşit balıklar var. Daha çeşit balıklar da gelecek. Palamut yavaş yavaş bitti diyebiliriz. Hamsi çıkmaya başladı; az ince ama yakında irileşir, fiyatları da uygun. Dün kilosunu 15 liraya sattık, bugün 30 lira. Piyasa şu anda iyi." dedi.

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