Bebek bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

ENFEKSİYON RİSKLERİNE KARŞI KANITA DAYALILIK: DÜZENLİ AŞILAMANIN ÖNEMİ

Bebeklik ve çocukluk çağında savunma sistemine sunulabilecek en güvenli, en etkili ve tıp dünyasınca kanıta dayalı tek yapay destek şüphesiz ki planlı aşılama takvimidir. Aşılar, bebeğin hassas organizmasına hiçbir zarar vermeden ve onu klinik olarak hasta etmeden, potansiyel olarak ölümcül mikropları erkenden tanıtma prensibiyle çalışır. Bu sayede organizma, ilerleyen süreçte gerçek bir virüs veya bakteri dalgasıyla karşı karşıya kaldığında nasıl bir hücresel savunma yapacağını önceden hafızasına kazımış olur. Aşılama yoluyla elde edilen bu yapay bağışıklık belleği, hayati komplikasyon riski taşıyan doğal enfeksiyon süreçlerine kıyasla çok daha öngörülebilir ve güvenli bir koruma şemsiyesi inşa eder.