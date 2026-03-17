Bebeklerde ateş nasıl düşürülür? Bebeklerde yüksek ateş sınırı kaç?

BEBEKLERDE ATEŞİN YAYGINLIĞI

Bebeklerde ateş, özellikle ilk yıllarda ebeveynlerin en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biridir. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediği için vücut, enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Uzmanlar, ateşi tek başına korkutucu bir durum olarak görmemek gerektiğini vurguluyor; çünkü çoğu zaman ateş, vücudun hastalıkla savaşmasının doğal bir işaretidir. Ancak özellikle ilk altı ayda ortaya çıkan yüksek ateş, dikkatle izlenmelidir. Ebeveynler, ateşin derecesine ve eşlik eden diğer semptomlara göre hareket etmelidir.