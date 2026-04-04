Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçer? Kolik sancısına karşı ne yapılmalı?
Bebeklerin gelişim sürecinde sıkça rastlanan ve dördüncü aya kadar sürebilen kolik sancıları, doğru beslenme teknikleri ve annenin diyetine dikkat etmesiyle hafifletilebiliyor. Akşam saatlerinde artan ağlama nöbetleriyle kendini gösteren bu durumda; fiziksel masajdan ritmik seslere kadar uygulanan basit yöntemler, hem bebeğin hem de ebeveynlerin bu süreci daha sakin atlatmasına yardımcı oluyor.
KOLİK NEDİR VE NEDEN KAYNAKLANIR?
Bebeklerin yaklaşık beşte birinde görülen ve genellikle üçüncü haftadan itibaren başlayıp dördüncü aya kadar devam eden durdurulamaz ağlama nöbetleri, tıp dünyasında "kolik" olarak adlandırılır. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan bu krizlerin kesin kaynağı henüz tam olarak saptanamamış olsa da bu durumun bebeğin gelişimsel bir evresi olduğu kabul edilir. Ebeveynler için oldukça yıpratıcı olan bu süreçte, sakin kalmak ve bunun geçici bir dönem olduğunu bilmek en kritik adımdır.
DAVRANIŞSAL ETKENLER VE YANLIŞ BESLEME TEKNİKLERİ
Kolik oluşumuna dair öne çıkan teorilerden ilki davranışsal etkenlerdir. Bebeğin beslenme esnasında yanlış pozisyonda tutulması, gereğinden fazla hava yutmasına ve dolayısıyla şiddetli gaz sancılarına yol açabilir. Beslenme sonrasında gaz çıkarma işleminin ihmal edilmesi veya yetersiz yapılması da sancıların temel tetikleyicilerinden biri olarak görülmektedir. Bu nedenle doğru emzirme ve gaz çıkarma teknikleri hayati önem taşır.
ORGANİK SEBEPLER VE SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ
Organik nedenler incelendiğinde ise bebeklerin henüz olgunlaşmamış sindirim sistemleri ön plana çıkar. Karbonhidratların sindirilmesindeki aksaklıklar, bağırsak hareketlerini düzenleyen sinir sisteminin tam gelişmemesi ve mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (reflü) gibi biyolojik faktörlerin sancıları artırdığı düşünülmektedir. Bu fiziksel süreçler, bebeğin huzursuzluğunu fiziksel bir acıya dönüştürebilir.
PSİKOLOJİK VE ÇEVRESEL UYARANLARIN ETKİSİ
Psikolojik ve çevresel faktörler de kolik üzerinde azımsanmayacak bir etkiye sahiptir. Yeni anne ve babaların yaşadığı tecrübesizlik kaynaklı kaygılar, doğum sonrası depresyon veya yoğun stres seviyesi bebeğe doğrudan yansıyabilir. Ayrıca bebeklerin dış dünyadan gelen yüksek ses, parlak ışık veya yoğun temas gibi uyaranlarla henüz baş edememesi, sinir sisteminin aşırı yüklenmesine ve ağlama krizlerine neden olabilir.