Bebeklerde gaz sancısı nasıl geçer? Kolik sancısına karşı ne yapılmalı?

KOLİK NEDİR VE NEDEN KAYNAKLANIR?

Bebeklerin yaklaşık beşte birinde görülen ve genellikle üçüncü haftadan itibaren başlayıp dördüncü aya kadar devam eden durdurulamaz ağlama nöbetleri, tıp dünyasında "kolik" olarak adlandırılır. Özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan bu krizlerin kesin kaynağı henüz tam olarak saptanamamış olsa da bu durumun bebeğin gelişimsel bir evresi olduğu kabul edilir. Ebeveynler için oldukça yıpratıcı olan bu süreçte, sakin kalmak ve bunun geçici bir dönem olduğunu bilmek en kritik adımdır.