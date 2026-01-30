Bebeklerde hırıltı alarmı: Nedenleri ve çözüm yolları
Bebeklerde hırıltı, solunum yollarındaki daralma veya tıkanıklık sonucu ortaya çıkan ıslık benzeri seslerle kendini gösterir. Bu ses, ebeveynler için genellikle endişe verici bir işaret olup, basit bir enfeksiyondan ciddi hastalıklara kadar farklı nedenlerden kaynaklanabilir.
BEBEKLERDE HIRILTININ NEDENLERİ
1- ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Soğuk algınlığı ve grip gibi virüs kaynaklı enfeksiyonlar, burun ve boğazda mukus birikmesine yol açar. Mukusun akciğerlere ilerlemesi, hava yollarını tıkayarak hırıltılı nefese neden olur.
2- BRONŞİYOLİT
Özellikle kış aylarında sık rastlanan bronşiyolit, RSV virüsü kaynaklıdır. Küçük bronşların iltihaplanması ve mukusla dolması, bebeklerin nefes almasını zorlaştırır.
3- ASTIM VE ALERJİK REAKSİYONLAR
Astım, bebeklerde tanısı zor konulan bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hırıltı bu şüpheyi doğurur. Ayrıca toz, polen veya hayvan tüyü gibi alerjenler de solunum yollarında inflamasyona yol açarak hırıltıya sebep olabilir.