Bebeklerde hırıltı alarmı: Nedenleri ve çözüm yolları

3- ASTIM VE ALERJİK REAKSİYONLAR

Astım, bebeklerde tanısı zor konulan bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hırıltı bu şüpheyi doğurur. Ayrıca toz, polen veya hayvan tüyü gibi alerjenler de solunum yollarında inflamasyona yol açarak hırıltıya sebep olabilir.