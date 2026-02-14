Bebeklerde konak nedir? Konak neden olur, nasıl geçer?

KONAK NERELERDE ÇIKAR?

Konak çoğunlukla kafa derisiyle sınırlıdır. Ancak bazı durumlarda yüz, kulak arkası, kaşlar, kasık ve bez bölgesinde de benzer belirtiler ortaya çıkabilir. Bu tablo, tıpta infantil seboreik dermatit olarak adlandırılan durumla ilişkilidir.