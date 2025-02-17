Bekarlık gerçekten de sultanlık değil mi? Türkiye mutluluk oranı açıklandı: Şaşırtan sonuçlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, 18 yaş ve üzeri bireyler arasında mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı, 2023 yılında %52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak %49,6'ya düştü. Peki insanları en çok mutlu eden şeyler neler?
Türkiye’de her yıl mutluluk ve mutsuzluk oranlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar TÜİK tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırma sonuçlarını açıkladı.
Yapılan araştırma kapsamında ortaya çıkan sonuca göre 18 yaş ve üzeri bireyler arasında mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı, 2023 yılında %52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak %49,6'ya kadar geriledi. Öte yandan evli ve bekarların da mutluluk durumları araştırmalara dahil edildi.
Erkeklerde mutluluk oranı 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise 2023 yılında %55,1 olan mutluluk oranı, 2024 yılında %52,3 olarak kaydedildi.
TÜİK’in araştırmasına göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu gözlemlendi. Mutlu olduğunu beyazn eden evli bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 52,5 iken evli olmayanlarda bu oran ise yüzde 44,0 olarak kaydedildi. Öte yandan evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu gözlemlendi.