Bekarlık gerçekten de sultanlık değil mi? Türkiye mutluluk oranı açıklandı: Şaşırtan sonuçlar

TÜİK’in araştırmasına göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu gözlemlendi. Mutlu olduğunu beyazn eden evli bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 52,5 iken evli olmayanlarda bu oran ise yüzde 44,0 olarak kaydedildi. Öte yandan evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu gözlemlendi.