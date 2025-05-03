Bel ağrısı kabusuna son! İşte, bel ağrısına doğal çözümler

EGZERSİZ VE ESNEME

Bel ağrısı bazen hareket etmekten kaçınmaya neden olsa da, doğru ve düzenli egzersizler bel kaslarını güçlendirerek ve esnekliği artırarak ağrıların azalmasına yardımcı olabilir. Fizyoterapistler tarafından sıklıkla önerilen pelvik tilt, kedi-deve duruşu ve köprü egzersizi gibi basit hareketler, bel bölgesindeki gerilimi hafifletmeye ve duruş bozukluklarını düzeltmeye katkıda bulunabilir.