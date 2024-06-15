Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

Bel düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Bel düzleşmesi egzersizleri, duruş diğer adıyla postür eğitimi, masaj ve manuel terapiler, korse tedavisi ve epidural enjeksiyon tedavileri bel düzleşmesi tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Omurilikte eğrilik bazı hastalarda fizik tedavi, korse tedavisi ya da epidural enjeksiyon tedavileri ile düzeltilemeyecek boyutta olabilir. Bu durumda ameliyat tercih edilebilir. Sinir sıkışmalarının kalıcı hareket bozuklukları oluşturmaması için ameliyatla sinir köklerinin ve omuriliğin üzerindeki basıncın azaltılması hedeflenir.