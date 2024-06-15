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  4. Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

Bel düzleşmesi, bel bölgesinde yapısal olarak bulunan eğriliğin azalması veya ortadan kalkmasıdır. Tıp dilinde ise bel düzleşmesi “hipolordoz” olarak adlandırılır. Peki, bel düzleşmesinin belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Bel düzleşmesinin tedavisi nasıldır? İşte bel düzleşmesine dair detaylar…

Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

Bel ağrısı

Bel gölgesinde sertlik

Hareket kısıtlılığı

Kas zayıflığı, güçsüzlük hissi

Bel düzleşmesi sinir köklerinin sıkışması sonucu bacaklarda uyuşma ve karıncalanma

Bel ve omurga bölgesindeki sürekli gerginlik ve ağrı nedeniyle yorgunluk hissi 

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Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Bel düzleşmesi nedenleri nelerdir?
 
Bel düzleşmesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:
 
Kötü duruş ve hareketsizlik
 
Fazla kilolu olmak

Yaşlanma

Bel bölgesinde yaralanma

Karın ve sırt kaslarının zayıf olması

Genetik faktörler

İtihaplı romatizmal hastalıklar

Kemik erimesi

Doğuştan gelen omurga anomalileri

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Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Bel düzleşmesi nasıl teşhis edilir?

Hastadan ayrıntılı öykü alınır. Yapılacak detaylı bir fizik muayene ile hastalık tanısı konur ya da şüphelenilir. Radyolojik olarak uygulanan röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi, EMG gibi tetkikler sonucunda kesin tanı gerçekleşir.

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Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Bel düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Bel düzleşmesi egzersizleri, duruş diğer adıyla postür eğitimi, masaj ve manuel terapiler, korse tedavisi ve epidural enjeksiyon tedavileri bel düzleşmesi tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Omurilikte eğrilik bazı hastalarda fizik tedavi, korse tedavisi ya da epidural enjeksiyon tedavileri ile düzeltilemeyecek boyutta olabilir. Bu durumda ameliyat tercih edilebilir. Sinir sıkışmalarının kalıcı hareket bozuklukları oluşturmaması için ameliyatla sinir köklerinin ve omuriliğin üzerindeki basıncın azaltılması hedeflenir.

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