Bel düzleşmesi nedir? Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?
Bel düzleşmesi, bel bölgesinde yapısal olarak bulunan eğriliğin azalması veya ortadan kalkmasıdır. Tıp dilinde ise bel düzleşmesi “hipolordoz” olarak adlandırılır. Peki, bel düzleşmesinin belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Bel düzleşmesinin tedavisi nasıldır? İşte bel düzleşmesine dair detaylar…
Bel düzleşmesinin belirtileri nelerdir?
Bel ağrısı
Bel gölgesinde sertlik
Hareket kısıtlılığı
Kas zayıflığı, güçsüzlük hissi
Bel düzleşmesi sinir köklerinin sıkışması sonucu bacaklarda uyuşma ve karıncalanma
Bel ve omurga bölgesindeki sürekli gerginlik ve ağrı nedeniyle yorgunluk hissi
Bel düzleşmesi nedenleri nelerdir?
Bel düzleşmesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:
Kötü duruş ve hareketsizlik
Fazla kilolu olmak
Yaşlanma
Bel bölgesinde yaralanma
Karın ve sırt kaslarının zayıf olması
Genetik faktörler
İtihaplı romatizmal hastalıklar
Kemik erimesi
Doğuştan gelen omurga anomalileri
Bel düzleşmesi nasıl teşhis edilir?
Hastadan ayrıntılı öykü alınır. Yapılacak detaylı bir fizik muayene ile hastalık tanısı konur ya da şüphelenilir. Radyolojik olarak uygulanan röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi, EMG gibi tetkikler sonucunda kesin tanı gerçekleşir.
Bel düzleşmesi nasıl tedavi edilir?
Bel düzleşmesi egzersizleri, duruş diğer adıyla postür eğitimi, masaj ve manuel terapiler, korse tedavisi ve epidural enjeksiyon tedavileri bel düzleşmesi tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Omurilikte eğrilik bazı hastalarda fizik tedavi, korse tedavisi ya da epidural enjeksiyon tedavileri ile düzeltilemeyecek boyutta olabilir. Bu durumda ameliyat tercih edilebilir. Sinir sıkışmalarının kalıcı hareket bozuklukları oluşturmaması için ameliyatla sinir köklerinin ve omuriliğin üzerindeki basıncın azaltılması hedeflenir.