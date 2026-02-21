Bel fıtığı ağrılarını ameliyat gerektirmeden enjeksiyonla hafifletmek mümkün mü?

BEL FITIĞI AĞRILARINA AMELİYATSIZ ÇÖZÜMLER

Bel fıtığı, özellikle hareketsiz yaşam, yanlış oturma, ağır iş yükü, az su tüketimi, aktif sigara kullanımı ve stresli bir iş ortamı ile tetiklenebilir. Ağrı genellikle bel ve bacaklarda hissedilir ve öksürme, hapşırma veya ağır kaldırma gibi durumlarla topuktan bele kadar yayılabilir. Ataşehir Medicana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Öğrenci, fıtığa bağlı ciddi sinir hasarı, idrar ve dışkı kontrol kaybı ya da ayaklarda yanma, batma ve üşüme gibi durumlar haricinde ameliyatın çoğu zaman gerekmediğini aktarıyor. Ameliyatsız yöntemler arasında enjeksiyon tedavisi etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.