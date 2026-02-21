Bel fıtığı ağrılarını ameliyat gerektirmeden enjeksiyonla hafifletmek mümkün mü?
Bel fıtığı sadece bel ağrısı yapmakla kalmaz, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ancak ameliyatsız enjeksiyon tedavisi ile ağrılar kontrol altına alınabilir ve günlük yaşama dönüş çok daha rahat gerçekleşir.
BEL FITIĞI AĞRILARINA AMELİYATSIZ ÇÖZÜMLER
Bel fıtığı, özellikle hareketsiz yaşam, yanlış oturma, ağır iş yükü, az su tüketimi, aktif sigara kullanımı ve stresli bir iş ortamı ile tetiklenebilir. Ağrı genellikle bel ve bacaklarda hissedilir ve öksürme, hapşırma veya ağır kaldırma gibi durumlarla topuktan bele kadar yayılabilir. Ataşehir Medicana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Öğrenci, fıtığa bağlı ciddi sinir hasarı, idrar ve dışkı kontrol kaybı ya da ayaklarda yanma, batma ve üşüme gibi durumlar haricinde ameliyatın çoğu zaman gerekmediğini aktarıyor. Ameliyatsız yöntemler arasında enjeksiyon tedavisi etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.
BEL FITIĞINDA NOKTA ATIŞI ENJEKSİYON TEDAVİSİ
Prof. Dr. Ahmet Öğrenci, enjeksiyon tedavisini şöyle açıklıyor:
“Bel ağrılarının kaynağı, omurlar arasındaki disklerin zorlanma, ağır kaldırma veya yanlış oturma nedeniyle sinir kanallarına doğru çıkıntı yapmasıdır. Enjeksiyon tedavisinde ağrıya sebep olan sinir belirlenir ve fıtığın seviyesine ya da ilgili sinir çevresine ince iğnelerle tedavi edici ilaçlar uygulanır.”
BEL FITIĞINDA EN ÇOK KULLANILAN İLAÇLAR
Bel fıtığında en sık kullanılan ilaçlar steroid, ozon ve anestezik ilaçlardır. Bu ilaçlar sinir ve fıtık çevresindeki iltihap, ödem ve yapışkanlıkları azaltmak için tercih edilir.
TRANSFORAMİNAL EPİDURAL ENJEKSİYONLAR
Transforaminal epidural enjeksiyonlar, bel fıtığının çevresinde oluşan iltihap ve ödemi azaltmak amacıyla uygulanır. Prof. Dr. Ahmet Öğrenci, “Bu yöntemle sinir kökü basısına bağlı ağrı ortadan kaldırılabilir. Kullanılan ilaç dozu düşük seviyededir ve işlem güvenli şekilde yapılır” diyor.