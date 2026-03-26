Bel fıtığı ameliyatsız geçer mi? Bel fıtığı belirtileri ve tedavi yöntemleri

BACAKLARA YAYILAN SANCILARIN VE KARINCALANMA HİSSİNİN NEDENLERİ



Bel fıtığının en karakteristik özelliği, sadece belde kalmayıp siyatik hattı boyunca bacaklara ve ayak bileğine kadar süzülen sancılardır. Sinir kökündeki bu sıkışma, bacaklarda "elektrik çarpması" veya "iğne batması" gibi nahoş hislerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle öksürme, hapşırma veya ağır bir nesne kaldırma gibi karın içi basıncı artıran eylemler bu sızıları doruk noktasına ulaştırır. İlerleyen vakalarda ayak parmaklarında uyuşma ve bacak kaslarında gözle görülür bir incelme (atrofi) meydana gelebilir. Hastalar çoğu zaman bu durumu basit bir kas çekmesi sanarak tedaviyi aksatsa da, uyuşukluk aslında sinirin oksijensiz kaldığının bir kanıtıdır. Bu tip nörolojik sinyaller başladığında, vakit kaybetmeden uzman bir görüş almak kalıcı hasarların önüne geçecektir.