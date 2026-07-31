Bel fıtığı bacağa vurur mu? Bacak ağrısı ve uyuşmanın bel fıtığı ile bağlantısı nelerdir?
Bel bölgesinde başlayan ve zamanla kalçadan topuğa kadar yayılan şiddetli ağrılar, bel fıtığının en net habercisi olarak kabul ediliyor. Toplumda sıkça rastlanan bu rahatsızlık, sinir sıkışması nedeniyle bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybına yol açabiliyor. İşte yaşam kalitesini düşüren bel fıtığı ağrısının bacağa vurma nedenleri ve ameliyatsız tedavi yöntemleri!
SİNSİCE İLERLEYEN BEL FITIĞI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Omurgamızı oluşturan kemiklerin arasında, ani darbe ve baskıları emerek esneklik sağlayan özel disk dokuları bulunur. Zamanla yaşanan yıpranmalar, ani hareketler veya ağır kaldırma gibi zorlamalar neticesinde bu diskler yerinden kayarak dışarıya doğru taşma yapar. Tıpta fıtıklaşma olarak adlandırılan bu durum, omuriliğin içinden geçerek bacaklarımıza kadar uzanan hassas sinir köklerine doğrudan baskı uygulamaya başlar. İlk başlarda sadece hafif bir bel sızısıyla kendini gösteren rahatsızlık, tedavi edilmediğinde sinsi bir şekilde ilerler.
BEL FITIĞI BACAĞA VURUR MU?
Halk arasında bel fıtığının sadece bel bölgesinde ağrı yapacağı düşünülse de bu bilgi tamamen eksik ve yanıltıcıdır. Bel bölgesinden çıkıp kalçadan geçerek ayak parmak uçlarımıza kadar uzanan, vücudumuzun en uzun siniri siyatik siniridir. Fıtıklaşan disk bu sinir köklerine baskı uyguladığında, ağrı sinyalleri doğrudan bacak hattı boyunca aşağıya doğru yayılmaya başlar. Yani evet, bel fıtığı çok şiddetli bir şekilde bacağa vurur ve hatta bazen belde hiç ağrı olmadan sadece bacakta hissedilir.
KALÇADAN TOPUĞA UZANAN SİYATİK AĞRISININ KARAKTERİ
Bel fıtığının bacağa vuran ağrısı, normal kas ağrılarından çok daha farklı, keskin ve adeta elektrik çarpması gibi bir hisle karakterizedir. Genellikle tek bir bacakta yoğunlaşan bu sızı; yürüme, uzun süre ayakta kalma, oturma veya öksürme gibi durumlarda şiddetini katlayarak artırır. Okuyucuların sıklıkla şikayet ettiği bu durum, bacağın arkasından veya yanından abajo doğru bir şerit halinde kesintisiz olarak uzanır. Dinlenmekle kolay kolay geçmeyen bu ağrı, kişinin günlük hareket kabiliyetini ve yaşam konforunu sıfıra indirir.
BACAKLARDA GÖRÜLEN UYUŞMA VE KARINCANMA
Fıtığın sinir üzerindeki baskısı sadece ağrıyla sınırlı kalmayıp, sinir boyunca iletilen his sinyallerini de ciddi şekilde kesintiye uğratır. Bu durum hastalar tarafından bacakta, baldırda veya ayak bileğinde yoğun bir uyuşma, karıncalanma ve karıncalanma hissi olarak tarif edilir. Bacağın belirli bölgelerinde his kaybı yaşanması, sinirin uzun süredir baskı altında kaldığının ve acilen müdahale edilmesi gerektiğinin en net kanıtıdır. Sabahları yataktan kalkarken bacağını hissetmeme veya uyuşuklukla uyanma, bu rahatsızlığın en tipik klinik tablosudur.