Bel fıtığı bacağa vurur mu? Bacak ağrısı ve uyuşmanın bel fıtığı ile bağlantısı nelerdir?

KALÇADAN TOPUĞA UZANAN SİYATİK AĞRISININ KARAKTERİ

Bel fıtığının bacağa vuran ağrısı, normal kas ağrılarından çok daha farklı, keskin ve adeta elektrik çarpması gibi bir hisle karakterizedir. Genellikle tek bir bacakta yoğunlaşan bu sızı; yürüme, uzun süre ayakta kalma, oturma veya öksürme gibi durumlarda şiddetini katlayarak artırır. Okuyucuların sıklıkla şikayet ettiği bu durum, bacağın arkasından veya yanından abajo doğru bir şerit halinde kesintisiz olarak uzanır. Dinlenmekle kolay kolay geçmeyen bu ağrı, kişinin günlük hareket kabiliyetini ve yaşam konforunu sıfıra indirir.