Bel fıtığına ne iyi gelir? Bel fıtığı nasıl tedavi edilir?
Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zorlanması veya yıpranması sonucu oluşan ve bel, kalça, bacak gibi bölgelerde ağrı, uyuşma ve kas güçsüzlüğüne yol açabilen yaygın bir sağlık sorunudur. Doğru teşhis, tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı önlemleriyle ağrılar hafifletilebilir, günlük yaşam daha konforlu hale getirilebilir.
BEL FITIĞI NEDİR?
Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zorlanma veya yıpranma sonucu yırtılmasıyla sinir köklerinin baskı altında kalması durumudur. Bu fıtıklaşmış diskler, belden bacaklara veya boyundan kollara yayılan ağrının başlıca nedenlerinden biridir. Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü sık görülen belirtiler arasındadır. Omurganın alt kısmı en çok etkilenen bölgedir, ancak boyun ve nadiren sırtın orta kısmında da görülebilir. Bel fıtığı genellikle 30-50 yaş aralığında ortaya çıkar ve erkeklerde biraz daha sık rastlanır.
OMURGA YAPISI
Omurga, kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan omurlardan oluşur. Omurlar arasında yer alan diskler, esnek bir yastık görevi görerek omurganın hareketini sağlar. Disklerin yapısı bozulduğunda veya yerinden kaydığında, fıtıklaşmış disk oluşur. Bu durum, omurga ve sinirler üzerinde baskı yaratır ve ağrıya yol açar. Disklerin fıtıklaşması genellikle bel bölgesinde görülür.
BEL FITIĞI NEDEN OLUR?
Bel fıtığı, omurlar arasındaki diskin yıpranması veya zorlanmasıyla oluşur. Uzun süreli hareketsizlik, aşırı kilo, ani hareketler ve ağır kaldırma fıtık riskini artırır. Yaş ilerlemesi de kas ve disk yapısının bozulmasına neden olarak risk faktörüdür. Sigara tüketimi, disklerin beslenmesini olumsuz etkiler ve fıtık oluşumuna zemin hazırlar. Kötü duruş alışkanlıkları da kronik baskıya sebep olarak fıtığı tetikleyebilir.
OTURMA ALIŞKANLIKLARI
Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, özellikle masa başı çalışanlarda diskler üzerinde baskı oluşturur. Bu durum zamanla fıtık oluşumuna yol açabilir. Düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmek, bel kaslarını ve diskleri korur. Otururken dik durmak, belin doğal eğriliğini destekler ve riskin azalmasına yardımcı olur.