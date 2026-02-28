Bel fıtığına ne iyi gelir? Bel fıtığı nasıl tedavi edilir?

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zorlanma veya yıpranma sonucu yırtılmasıyla sinir köklerinin baskı altında kalması durumudur. Bu fıtıklaşmış diskler, belden bacaklara veya boyundan kollara yayılan ağrının başlıca nedenlerinden biridir. Uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü sık görülen belirtiler arasındadır. Omurganın alt kısmı en çok etkilenen bölgedir, ancak boyun ve nadiren sırtın orta kısmında da görülebilir. Bel fıtığı genellikle 30-50 yaş aralığında ortaya çıkar ve erkeklerde biraz daha sık rastlanır.