Bel kireçlenmesi nedir? Bel kireçlenmesinin belirtileri nelerdir?
Tıp dilinde “lomber osteoartrit” olarak bilinen bel kireçlenmesi, günümüzde sadece yaşlıların değil, hareketsiz yaşam ve yanlış duruş alışkanlıkları nedeniyle gençlerin de ortak sorunu haline geldi. Omurganın alt bölgesindeki eklem ve kıkırdakların zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu kronik rahatsızlık, yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor.
BELDE KİREÇLENME (OSTEOARTRİT) NEDİR?
Tıp dünyasında "osteoartrit" olarak bilinen bu durum, omurganın bel bölgesindeki kemik ve kıkırdak dokularının zamanla aşınmasıdır. Eklemlerdeki koruyucu kıkırdak yapısı bozulduğunda, kemikler birbirine sürtünmeye başlar ve bu da kronik ağrılara yol açar. Vücudun bu hasarı onarma çabası ise genellikle eklem çevresinde istenmeyen kemik çıkıntılarının oluşmasıyla sonuçlanır.
YAŞLANMA VE DOĞAL AŞINMA SÜRECİ
Bel kireçlenmesinin en temel nedeni ilerleyen yaştır. Yıllar geçtikçe omurlar arasındaki diskler su kaybeder ve kıkırdak tabakası incelir. Bu doğal süreç, omurganın esnekliğini kaybetmesine ve faset eklemler üzerinde binen yükün artmasına neden olarak ağrılı bir dönemi başlatır.
AŞIRI KİLONUN OMURGA ÜZERİNDEKİ BASKISI
Vücut ağırlığının ideal sınırların üzerinde olması, doğrudan bel omurlarına binen mekanik yükü artırır. Her fazla kilo, eklemlerin üzerine binen basıncı katlayarak kıkırdak yıkımını hızlandırır. Bu durum, özellikle hareket halindeyken beldeki yıpranmanın çok daha şiddetli yaşanmasına sebebiyet verir.
TRAVMALAR VE ESKİ BEL YARALANMALARI
Geçmişte yaşanan spor kazaları, düşmeler veya ağır bel sakatlanmaları, kireçlenmeye zemin hazırlar. Hasar gören dokular tam olarak eski sağlığına kavuşamadığında, o bölgedeki eklem stabilitesi bozulur. Bu dengesizlik, ilerleyen yıllarda o bölgenin diğer bölgelerden daha hızlı kireçlenmesine yol açar.