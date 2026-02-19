Bel neden ağrır? Bel ağrısını hafifletmenin yolları neler?

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ve alt sırt ağrısı, hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde deneyimleyebileceği yaygın bir durumdur. Çoğu zaman, sırt kasları veya tendonların zorlanması nedeniyle ortaya çıkar. Bunun dışında omurga yapısındaki sorunlar, artrit veya disk problemleri de ağrının kaynağı olabilir. Ayrıca böbrek, karaciğer veya mide gibi iç organlardaki rahatsızlıklar da bel bölgesinde ağrıya yol açabilir. Çoğu ağrı, kısa süreli dinlenme, ilaç tedavisi veya fizik tedavi ile hafifleyebilir.