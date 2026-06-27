Belde kanal daralması ameliyatsız geçer mi? Belde kanal daralması nasıl geçer?

ÖNE EĞİLME HAREKETİ NEDEN RAHATLIK SAĞLAR?

Dar kanal hastaları yürürken veya ayakta dururken istemsiz olarak öne doğru eğilme eğilimi gösterirler. Öne doğru eğilmek, bel bölgesindeki omurga kanalının çapını geçici olarak genişleterek sinirleri rahatlatır. Bu sayede sıkışan sinirlerin üzerindeki mekanik baskı azalır ve bacak ağrısı hafifler. Hastalar bu nedenle öne eğilerek daha rahat yürüdüklerini ifade ederler. Ancak bu duruş biçimi kalıcı bir çözüm sunmadığı gibi zamanla duruş bozukluklarına yol açar.