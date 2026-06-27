Belde kanal daralması ameliyatsız geçer mi? Belde kanal daralması nasıl geçer?
Belde kanal daralması (spinal stenoz), omuriliğin geçtiği kanalların daralarak sinirlere baskı yapmasıyla oluşan kronik bir sağlık sorunudur. Genellikle yaşlanma, kireçlenme ve yıpranmaya bağlı olarak gelişen bu hastalık, bacaklarda ağrı, uyuşma ve yürüme mesafesinde ciddi kısalmalara yol açmaktadır. Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürerek kişileri yatağa bağımlı hale getirebilmektedir. Günümüzde erken evrelerde fizik tedavi, ilaçlar ve epidural enjeksiyonlar tercih edilirken, ilerlemiş vakalarda mikrolomber laminektomi gibi modern cerrahi yöntemlerle başarılı sonuçlar alınmaktadır.
BELDE KANAL DARALMASI NEDİR VE NASIL GELİŞİR?
Omurga kanalı, içerisinden hayati öneme sahip omurilik ve sinir köklerinin geçtiği koruyucu bir tünel görevi üstlenir. Belde kanal daralması ya da tıbbi adıyla spinal stenoz, bu tünelin yapısal olarak daralması sonucu ortaya çıkar. Genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde omurganın doğal yıpranma sürecine bağlı olarak kronik biçimde gelişim gösterir. Zamanla daralan bu anatomik kanal, içinden geçen sinir dokularını sıkıştırarak hastanın hareket kabiliyetini sınırlar. Erken dönemde fark edilmeyen bu durum, ilerleyen yaşlarda ciddi mekanik sorunlara zemin hazırlar.
HASTALIĞIN SEBEPLERİ VE TETİKLEYİCİ UNSURLARI NELERDİR?
Yaşlanmaya bağlı olarak omurlar arasındaki disklerin su içeriğini kaybetmesi daralmanın en temel sebebi olarak bilinir. Omurganın arkasında yer alan faset eklemlerinin kireçlenerek içe doğru büyümesi tünelin hacmini daraltır. Aynı zamanda omuriliği koruyan sarı bağ dokusunun kalınlaşması da sinirlerin sıkışmasında doğrudan rol oynar. Ağır yük kaldırma, obezite, genetik yatkınlık ve hareketsiz yaşam tarzı ise süreci hızlandırır. Bu dejeneratif değişiklikler bir araya geldiğinde bel bölgesindeki dar kanal tablosu kaçınılmaz hale gelir.
EN TİPİK BELİRTİLER: BACAKLARDA AĞRI VE UYUŞMA
Belde kanal daralmasının en karakteristik belirtisi, ayakta dururken veya yürürken bacaklarda oluşan şiddetli ağrıdır. Hastalar genellikle kalçadan başlayıp diz altına kadar yayılan uyuşukluk ve kas kramplarından şikayet ederler. Bacaklardaki bu güçsüzlük hissi, kişinin günlük yürüyüş mesafesini zamanla birkaç yüz metreye kadar düşürür. Sinirler üzerindeki baskı arttıkça karıncalanma hissi süreklilik kazanır ve dinlenme ihtiyacı doğar. Bu semptomlar genellikle iki bacağı birden etkileyerek hastanın hareket özgürlüğünü elinden alır.
ÖNE EĞİLME HAREKETİ NEDEN RAHATLIK SAĞLAR?
Dar kanal hastaları yürürken veya ayakta dururken istemsiz olarak öne doğru eğilme eğilimi gösterirler. Öne doğru eğilmek, bel bölgesindeki omurga kanalının çapını geçici olarak genişleterek sinirleri rahatlatır. Bu sayede sıkışan sinirlerin üzerindeki mekanik baskı azalır ve bacak ağrısı hafifler. Hastalar bu nedenle öne eğilerek daha rahat yürüdüklerini ifade ederler. Ancak bu duruş biçimi kalıcı bir çözüm sunmadığı gibi zamanla duruş bozukluklarına yol açar.