Beş yıldızlı otellerdeki gibi yapılırsa lapa olmuyor: Tane tane pilav için aşçılık sırrı
Pilav, geleneksel Türk mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biridir. Fakat her öğün tüketilen bir lezzet olsa da tam kıvamında pilav yapmak maharet ister. Pek çok kişi pilav pişirirken lapa olması sorunuyla karşılaşır. Şimdi size tam kıvamında ve tane tane pilav hazırlamanın aşçılık sırlarını açıklıyoruz.
İlk olarak pilav pişirirken kullanılan pirinç çeşidinin niteliği direkt olarak etkiler. Tane tane ve yapışmayan pilavlar için baldo veya Osmancık türü en doğru opsiyonlardandır. Bu çeşit pirinçler, nişasta bakımından dengeli olduğundan pişirme esnasında tane tane pilavlar elde etmek mümkündür.
Lapa lapa olmayan ve tam kıvamındaki pilav pişirmek adına en mühim adımların başında pirinci yıkama aşaması gelmektedir. Bu adımda pirinci beyazlaşıncaya dek yıkayarak nişastasını temizlemeniz gerekmektedir.
Sonrasında yaklaşık olarak yarım saat pirinci suda bekletmek nişastasının tam anlamıyla giderilmesini sağlarken pilavın da daha kolay pişmesine destekte bulunur.