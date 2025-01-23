Beş yıldızlı otellerdeki gibi yapılırsa lapa olmuyor: Tane tane pilav için aşçılık sırrı

İlk olarak pilav pişirirken kullanılan pirinç çeşidinin niteliği direkt olarak etkiler. Tane tane ve yapışmayan pilavlar için baldo veya Osmancık türü en doğru opsiyonlardandır. Bu çeşit pirinçler, nişasta bakımından dengeli olduğundan pişirme esnasında tane tane pilavlar elde etmek mümkündür.