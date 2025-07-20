Beşiktaş ve Kadıköy’de lüks daire fiyatına İskoçya’da ada! Açık artırmaya çıktı
Beşiktaş ve Kadıköy’de lüks daire fiyatları uçtu. 20 milyon TL’nin üzerinde lüks daireler dikkat çekiyor. Ancak İskoçya’da bir ada bu lüks daire fiyatlarına satışa çıktı. Issız ve 90 dönümlük özel bir adaya 500 bin sterlin yani 27 milyon isteniyor.
Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar’da bir lüks daire mi, yoksa İskoçya’da 90 dönümlük özel bir ada mı? Türkiye’deki, özellikle de İstanbul’daki lüks konut fiyatları Avrupa’daki ada fiyatlarını bile geçiyor.
İstanbul’da lüks daire fiyatına özel ada
İskoçya'nın batı kıyısındaki ıssız 90 dönümlük özel bir ada, 500.000 sterlinin üzerinde tekliflerle satışa çıkarıldı.
30 yıl mağarada yaşadı ve miras bıraktı
Insh Adası daha önce İskoçya Ulusal Vakfı'na aitti . Ada, 2003 yılına kadar 30 yıl boyunca adadaki bir mağarada yaşadığı bildirilen David Brearley'nin vasiyetiyle kuruluşa bırakıldı. Kuruluş adayı sattı. Ancak bu eşsiz ada yeniden satışta.