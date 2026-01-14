Besin değeriyle öne çıkan kış sebzesi: Karnabahar

Sindirim sistemine olumlu etkiler sunar

Karnabahar, lif bakımından zengin bir sebze olarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlık riskini azaltır. Lifli yapısı, bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda mideyi yormayan bir besin olmasıyla dikkat çeker. Sindirim sürecini yavaşlatmadan besin emilimini destekler. Bu yönüyle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için uygun bir seçenektir.