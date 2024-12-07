Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi...
Beslenme uzmanları pek çok kişinin duymadığı tehlikeye karşı uyardılar! Tavuk çok faydalı ancak bazı kısımlarını yememek gerekiyormuş.
Tavuk, besin değeri bakımından en zengin gıdaların başında gelir. Hem yüksek protein hem de düşük yağ oranı ile sağlıklı bir üründür. İncelemelere göre, 100 gram tavuk göğsünde ortalama olarak 165 kalori, 31 gram protein ve 3,6 gram yağ bulunur.
Bu zengin içeriği sayesinde kas gelişimi ve onarımı bakımından harika bir opsiyon olarak tanımlanır. Ayrıca doymuş yap oranındaki mimimum seviye, kalp sağlığı konusunda önemli rol oynar ve kilo denetimini destekler.
Tavuk protein içeriğinin yanı sıra vitaminler bakımından da oldukça zengindir. Özellikle B vitaminlerinin bolca bulunduğu tavuk, enerji akışını artırır ve doğrudan sinir sistemi sağlığına yardımcı olur.