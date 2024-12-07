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  4. Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi...

Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi...

Beslenme uzmanları pek çok kişinin duymadığı tehlikeye karşı uyardılar! Tavuk çok faydalı ancak bazı kısımlarını yememek gerekiyormuş.

Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi... - Sayfa 1

Tavuk, besin değeri bakımından en zengin gıdaların başında gelir. Hem yüksek protein hem de düşük yağ oranı ile sağlıklı bir üründür. İncelemelere göre, 100 gram tavuk göğsünde ortalama olarak 165 kalori, 31 gram protein ve 3,6 gram yağ bulunur.

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Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi... - Sayfa 2

Bu zengin içeriği sayesinde kas gelişimi ve onarımı bakımından harika bir opsiyon olarak tanımlanır. Ayrıca doymuş yap oranındaki mimimum seviye, kalp sağlığı konusunda önemli rol oynar ve kilo denetimini destekler.

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Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi... - Sayfa 3

Tavuk protein içeriğinin yanı sıra vitaminler bakımından da oldukça zengindir. Özellikle B vitaminlerinin bolca bulunduğu tavuk, enerji akışını artırır ve doğrudan sinir sistemi sağlığına yardımcı olur.

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Beslenme uzmanları açıkladı: Tavuk faydalı ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi... - Sayfa 4

Ayrıca en değerli minerallerden gösterilen selenyum ve fosfor ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kemik gelişiminde büyük rol oynar. Bu nedenle özellikle vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında tavuk gelir.

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