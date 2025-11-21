Beslenmede yeni trend: 80/20 kuralı ile formda kalın

Evde hazırlanan bitki ağırlıklı öğünlerin önemi

Pasquariello, Business Insider’a yaptığı açıklamada, öğünlerinin yaklaşık yüzde 80’ini evde hazırladığını ve bu öğünlerin büyük bölümünün bitki ağırlıklı olduğunu söyledi. Beslenme uzmanına göre evde yemek pişirmek, yağ, tuz ve şeker oranlarını kontrol etmeye ve işlenmiş gıdalardan uzak durmaya yardımcı oluyor.