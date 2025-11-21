  1. Ekonomim
Beslenmede yeni trend: 80/20 kuralı ile formda kalın

ABD’li beslenme uzmanı Maddie Pasquariello, sağlıklı yaşamda dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak ‘80/20 Kuralı’ sayesinde tatlılardan da ödün vermediğini ifade etti.

80/20 beslenme yaklaşımı

Nefes'in haberine göre, New York’ta yaşayan beslenme uzmanı Maddie Pasquariello, uyguladığı “80/20 beslenme yaklaşımı” ile hem sağlıklı beslenmenin gereklerini yerine getiriyor hem de günlük hayatına tatlı atıştırmalıklar eklemekten vazgeçmiyor.

Evde hazırlanan bitki ağırlıklı öğünlerin önemi

Pasquariello, Business Insider’a yaptığı açıklamada, öğünlerinin yaklaşık yüzde 80’ini evde hazırladığını ve bu öğünlerin büyük bölümünün bitki ağırlıklı olduğunu söyledi. Beslenme uzmanına göre evde yemek pişirmek, yağ, tuz ve şeker oranlarını kontrol etmeye ve işlenmiş gıdalardan uzak durmaya yardımcı oluyor.

Yoğun egzersiz programını destekleyen beslenme tercihleri


Pasquariello, ağırlık antrenmanları ve koşu gibi yoğun egzersiz programını desteklemek için sabahları yüksek protein içeren kahvaltılar tercih ediyor. Antrenman sonrası sıkça şekersiz yoğurt veya çiya pudingi tükettiğini belirtiyor.

"Güne yeterli proteinle başlamak önemli"

Zaman zaman yumurtalı sandviçler hazırladığını söyleyen uzman, “Güne yeterli proteinle başlamak, özellikle düzenli antrenman yapanlar için önemli” dedi.

