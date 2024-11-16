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  4. Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor

Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor

Satın aldığınız lezzetli ve taptaze peyniri saklamak için şarküteri ustalarının yöntemini denemelisiniz. Ayrıca peynir şarküteriden satın aldığınız gibi taze kalıyor. Sararma ve sertleşme asla olmuyor

Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor - Sayfa 1

Beyaz peynir protein ve vitamin dolu bir kahvaltılık olarak biliniyor. Hemen hemen her türlü kahvaltıda kendine yer bulan peynir saklaması ve muhafaza etmesi zor bir kahvaltılıktır.

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Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor - Sayfa 2

Sadece kahvaltılarda değil börekler, salatalar ve poğaçalar gibi çok yiyecekte de kullanımı mümkün. Faydalı ve lezzetli olduğu için bol bol da tüketiliyor.

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Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor - Sayfa 3

Fakat uygun ve hesaplı fiyattan satın alındığında peynirleri muhafaza etmek biraz zorlaşıyor ve sorun olabiliyor. lezzet.com.tr’de ise peyniri bozulmadan saklamanın püf noktaları paylaşıldı.

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Beyaz peynirin küflenmesini önlemenin tek yolu; İlk günkü gibi taze ve lezzetli kalıyor - Sayfa 4

BEYAZ PEYNİRİ SAKLAMA YÖNTEMİ; TADI ASLA DEĞİŞMİYOR

Beyaz peynir, +2-4 derece sıcaklıkta saklanmalıdır. Yani buzdolabında muhafaza edilmelidir. Karanlık ve serin ortamda saklanan peynirin tadı bozulmaz lezzeti kaçmaz.

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