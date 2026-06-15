Beyin sisi nedir, belirtileri nelerdir? Beyin sisine ne iyi gelir?

GÜNLÜK YAŞAMI ESİR ALAN ZİHİNSEL BULANIKLIK

Son yıllarda tıp dünyasında ve toplumda adından sıkça söz ettiren beyin sisi kavramı, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan tehdit ediyor. Sabahları yataktan kalkarken hissedilen o ağır uykululuk hali, gün boyunca geçmek bilmeyen zihinsel bir yorgunluğa dönüşüyor. Kişiler kendilerini sanki düşüncelerinin arasında bir sis bulutu varmış gibi hissettiklerini sıklıkla dile getiriyorlar. Bu durum klinik bir hastalık olarak kabul edilmese de ciddi bir sağlık problemi olarak görülüyor. Günlük rutin işleri yerine getirirken bile büyük bir efor sarf etmek zorunda kalmak insanları psikolojik olarak da yıpratıyor.