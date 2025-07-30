Beyin ve kalbin dostu, şifa deposu: Bu meyveyi tüketende ne yorgunluk kalıyor ne unutkanlık
Günlük hayatta en büyük problemlerden biri olan vitamin eksikliği, unutkanlıktan diğer sağlık sorunlarına kadar pek çok şeyi tetikliyor. Haftada birkaç kez de olsa tüketeceğiniz bu meyve ile beyin ve kalp sağlığını daha iyi hale getirebilirsiniz.
Uzun vadede sağlıklı kalabilmek için tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, her yıl uzmanlar tarafından defalarca hatırlatılıyor. Alkol ve sigara kullanımının azaltılması artık alışılagelmiş bir durum. Ancak bunun dışında meyve tüketimi de son derece önemli.
Özellikle pandemiden sonra kalp ve damar rahatsızlığıyla ilgili hastanelere çok sayıda başvuru yapılıyor. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve diğer etkenler nedeniyle kalp krizi, felç, inme gibi problemler de boy gösteriyor.
Uzmanlar günde en az 1 saat de olsa egzersiz yapılmasını önerirken, aynı zamanda tüketilen gıdaların da sağlıklı olması konusunda uyarıda bulunuyor.