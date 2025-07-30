Beyin ve kalbin dostu, şifa deposu: Bu meyveyi tüketende ne yorgunluk kalıyor ne unutkanlık

Uzun vadede sağlıklı kalabilmek için tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, her yıl uzmanlar tarafından defalarca hatırlatılıyor. Alkol ve sigara kullanımının azaltılması artık alışılagelmiş bir durum. Ancak bunun dışında meyve tüketimi de son derece önemli.