Beyin ve kalp sağlığında yeni dönem: Mutfağınızdaki sessiz eczaneyi keşfedin!

KEMİK ERİMESİNİ DURDURUR VE İSKELETİ KORUR

Özellikle kadın sağlığı söz konusu olduğunda, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik yoğunluğu kayıpları en büyük kabuslardan biri haline geliyor. Genelde sadece kalsiyum takviyelerine yönelen toplum, yanı başındaki bu doğal mucizenin mineral emilimini en üst seviyeye çıkaran bor, manganez ve bakır elementlerini içerdiğinden tamamen habersiz yaşıyor. Bu özel bileşenler, kemiklerin iç yapısını güçlendirerek kırılma ve aşınma riskini en aza indirirken, iskelet sistemine adeta gençlik aşısı yapıyor. Yapay ilaçlar yerine doğal gıdaların gücünün ne kadar etkin olduğu bu sayede bir kez daha gözler önüne seriyor.