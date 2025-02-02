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  4. Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor

Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor

İbni Sina’nın tavsiye ettiği bu baharat sayesinde beyin fonksiyonları gelişiyor ve tazeleniyor

Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor - Sayfa 1

Son dönemlerde uykusuz kalan ve ekranlar karşısında yorulan beyinleri rahatlatmak en önemli konulardan biri oldu.

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Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor - Sayfa 2

İnsanların yaşamlarındaki düzensizlik kendini beyin yorgunluğu olarak gösteriyor. Bu durumda da kişiler sağlığını korumak için doğal yöntemlere yöneliyor.

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Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor - Sayfa 3

Beyni geliştirmek ve iyileştirmek için İbni Sina’nın da asırlar önce tavsiye ettiği baharatı tüketmelisiniz. aksam.com.tr’deki bilgiye göre Osman Müftüoğlu zerdeçalın beyni geliştirdiğini söyledi.

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Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor - Sayfa 4

BEYNİ KORUYOR VE GELİŞTİRİYOR

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, baharatların içerdiği zengin vitaminler sayesinde yemeklere hem lezzet hem de besin değeri kattığını vurguladı. Ancak baharatların en önemli özelliklerinden birinin, beyin sağlığına olan katkıları olduğunu belirtti.

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