Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor

BEYNİ KORUYOR VE GELİŞTİRİYOR

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, baharatların içerdiği zengin vitaminler sayesinde yemeklere hem lezzet hem de besin değeri kattığını vurguladı. Ancak baharatların en önemli özelliklerinden birinin, beyin sağlığına olan katkıları olduğunu belirtti.