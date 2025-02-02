Beyni geliştiren tek baharat. Her mutfakta var kıymeti bilinmiyor
İbni Sina’nın tavsiye ettiği bu baharat sayesinde beyin fonksiyonları gelişiyor ve tazeleniyor
Son dönemlerde uykusuz kalan ve ekranlar karşısında yorulan beyinleri rahatlatmak en önemli konulardan biri oldu.
İnsanların yaşamlarındaki düzensizlik kendini beyin yorgunluğu olarak gösteriyor. Bu durumda da kişiler sağlığını korumak için doğal yöntemlere yöneliyor.
Beyni geliştirmek ve iyileştirmek için İbni Sina’nın da asırlar önce tavsiye ettiği baharatı tüketmelisiniz. aksam.com.tr’deki bilgiye göre Osman Müftüoğlu zerdeçalın beyni geliştirdiğini söyledi.