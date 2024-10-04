Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız
Dolmalık biber, kıyma, pirinç ve domates sosunun enfes bir kombinasyonu olan biber dolması sıcak ve lezzetli bir akşam yemeği için harika bir fikir. Peki, biber dolmasını ocakta pişirdikten sonra fırına vererek karamalize ettiğinizde biber dolmanızın lezzetine lezzet katacağını biliyor musunuz? İşte tadına doyum olmayacak bu yöntemin tarifi…
BİBER DOLMASI TARİFİ
10 adet dolmalık biber
250 gram kıyma
Yarım demet nane
Yarım demet maydanoz
1 çay bardağı pirinç
4 yemek kaşığı domates
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 adet soğan
250 miligram su (1,25 su bardağı)
BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?
Dolmalık biberleri yıkayın ve kapaklarını kesip içini çıkarın. Ancak biber kapaklarını atmayın ve bir kenara ayırın.
Biberi tekrar sudan geçirerek çekirdeklerinden arındırın.
Bir kasede kıyma, küp şeklinde doğranmış soğan, yıkanmış pirinç, ince ince kıyılmış maydanoz ve nane, az miktarda domates suyu ve 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını birleştirin.