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  4. Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız

Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız

Dolmalık biber, kıyma, pirinç ve domates sosunun enfes bir kombinasyonu olan biber dolması sıcak ve lezzetli bir akşam yemeği için harika bir fikir. Peki, biber dolmasını ocakta pişirdikten sonra fırına vererek karamalize ettiğinizde biber dolmanızın lezzetine lezzet katacağını biliyor musunuz? İşte tadına doyum olmayacak bu yöntemin tarifi…

Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız - Sayfa 1

BİBER DOLMASI TARİFİ

10 adet dolmalık biber

250 gram kıyma

Yarım demet nane

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı pirinç

4 yemek kaşığı domates

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet soğan

250 miligram su (1,25 su bardağı)

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Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız - Sayfa 2

BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

 

Dolmalık biberleri yıkayın ve kapaklarını kesip içini çıkarın. Ancak biber kapaklarını atmayın ve bir kenara ayırın.

 

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Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız - Sayfa 3

Biberi tekrar sudan geçirerek çekirdeklerinden arındırın.

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Biber dolmasını bir de böyle deneyin! Lezzetine bayılacak, artık hep böyle yapacaksınız - Sayfa 4

Bir kasede kıyma, küp şeklinde doğranmış soğan, yıkanmış pirinç, ince ince kıyılmış maydanoz ve nane, az miktarda domates suyu ve 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını birleştirin.

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