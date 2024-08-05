Biber dolmasının kuru olmasını önleyen tüyo. Suyunu hapsediyor içi daha iyi pişiyor
Biber dolması pişirirken uygulamanız gereken bu tüyo sayesinde kuru olmasını önleyeceksiniz.
Yaz aylarının en sevilen yemeklerinden biridir biber dolması. Kaliteli malzeme ve organik ürünler kullandığınızda ise daha lezzetli olur. Vitamin bakımından da faydalı olan biber dolmasını pişirirken kurumasını önlemek önemli bir püf noktadır.
Biber dolmasının kurumasını önlerseniz daha lezzetli olacaktır. Fakat bazı ev hanımları bu püf noktaları bilmiyor ve detayları kaçırıyor. Haberimizde yer alan püf noktaları uyguladığınızda hem lezzetli hem de sağlıklı bir biber dolması hazırlayabileceksiniz.
LEZZTELİ BİBER DOLMASI İÇİN GEREKENLER
Lezzetli biber dolması için gereken malzemeler şöyle:
· Yarım kg dolmalık biber
· Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç
· 1 adet soğan
· 1 yemek kaşığı salça
· Maydanoz
· 2-3 adet domates
· Karabiber
· Tuz
· Nane
· Sıvı yağ-Zeytinyağı
ASLA KURUMAYAN TAM KIVAMINDA BİBER DOLMASININ PÜF NOKTASI
NOT: Biber dolmasının kuru olmasını istemiyorsanız tencereye ters dizmelisiniz. Ayrıca tencerenin kapağını yarım açık bırakmak da kurumasını önleyecektir. Ters çevirdiğiniz biberler pişirim esnasında suyunu tam çekecektir. Böylece dolma içi sulu ve daha lezzetli olacaktır.
*nefisyemektarifleri.com* sitesindeki lezzetli tarife göre biber dolmasının hazırlanışı da şu şekilde:
Dolmalık biberlerimizi temizleyelim. Soğanları, domatesi küçük küçük doğrayalım.