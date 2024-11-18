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  4. Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor

Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor

* biber dolması * pişirirken içinin sulu ve pirinçlerin de kıvamında pişmesi için dolmaları ters dizmelisiniz.

Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor - Sayfa 1

Biber dolması pişirirken en önemli detay içinin tam pişmesi. Kimisi aşırı pişiriyor ve pirinç lapa oluyor kimi de az pişiriyor içi kıtır kıtı kalıyor.

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Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor - Sayfa 2

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri Ege usulü biber dolmasıdır. Biber dolması tam kıvamında pişirildiğinde parmak ısırtıyor. Bunun için ise çok basit aşçılık sırları var.

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Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor - Sayfa 3

İÇİ LAPA OLMUYOR KURU DA KALMIYOR

yemek.com’da yer alan tarife göre biber dolmasının içinin tam kıvamında pişmesi için şu adımları izleyebilirsiniz:

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Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor - Sayfa 4

Kıymalı harcı çiğden eti pişirmeden hazırlayın ki lezzeti nefis olsun. Çiğden hazırladığınız harçlarda pirinci mutlaka önden yıkamak veya bir süre suda bekletmek pişerken sert kalmasını önleyecektir.

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