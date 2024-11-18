Biber dolmasının sulu kalmasını sağlayan tüyo. Her pirinç tanesi kıvamında pişiyor
* biber dolması * pişirirken içinin sulu ve pirinçlerin de kıvamında pişmesi için dolmaları ters dizmelisiniz.
Biber dolması pişirirken en önemli detay içinin tam pişmesi. Kimisi aşırı pişiriyor ve pirinç lapa oluyor kimi de az pişiriyor içi kıtır kıtı kalıyor.
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri Ege usulü biber dolmasıdır. Biber dolması tam kıvamında pişirildiğinde parmak ısırtıyor. Bunun için ise çok basit aşçılık sırları var.
İÇİ LAPA OLMUYOR KURU DA KALMIYOR
yemek.com’da yer alan tarife göre biber dolmasının içinin tam kıvamında pişmesi için şu adımları izleyebilirsiniz: