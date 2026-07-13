Biberon çürüğü nedir, nasıl önlenir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Biberon çürüğü, 0-3 yaş arası çocukların üst ön dişlerinde başlayan ve hızla yayılan ciddi bir diş sorunudur. Genellikle gece şekerli sıvılarla dolu biberonla uyuma alışkanlığı ve yetersiz ağız hijyeni nedeniyle oluşur. İlk etapta tebeşir beyazı lekelerle beliren bu çürükler, tedavi edilmediğinde şiddetli ağrıya, enfeksiyona ve erken diş kayıplarına yol açar. Korunmak için erken yaşta ağız bakımına başlanmalı, gece beslenmesi sınırlandırılmalı ve düzenli pedodontist kontrolü aksatılmamalıdır.
BİBERON ÇÜRÜĞÜ NEDİR?
Biberon çürüğü, özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) ortaya çıkan, çoğunlukla üst ön dişlerde başlayıp hızla ilerleyen bir çürük tipidir. İlk başlarda diş yüzeyinde pürüzlü, mat ve beyaz lekeler tarzında belirdiğinden normal çürüklere oranla fark edilmesi oldukça güçtür. Zamanında müdahale edilmediğinde bu beyaz lekeler sarı veya kahverengiye dönerek diş minesini aşındırır ve diğer süt dişlerine de sıçrayarak köklere kadar ilerleyebilir.
BİBERON ÇÜRÜĞÜNÜN TEMEL NEDENLERİ
Bu çürük türünün en yaygın nedeni, bebeklerin içinde süt, mama veya meyve suyu gibi tatlı sıvılar bulunan biberonla uykuya dalmasıdır. Uyku sırasında tükürük salgısı azaldığı için ağızdaki bakteriler bu sıvılardaki şekerle beslenerek yoğun asit üretir. Hassas süt dişi minesini eriten bu asitler çürüme sürecini başlatır. Ayrıca gün içinde sık sık şekerli içecek tüketilmesi de bu zararlı süreci doğrudan hızlandırır.
BİBERON ÇÜRÜĞÜNÜ TETİKLEYEN DİĞER ETMENLER
Biberondaki süte bal, pekmez veya şeker eklenmesi, diş yüzeyinde kalıcı bir bakteri tabakası oluşturarak riski maksimuma çıkarır. Süt dişlerinin sürmesinden sonra ağız temizliğinin ihmal edilmesi, besin artıklarının asit üretmesine zemin hazırlar. Ek gıdaya geçiş dönemiyle beraber çocuğun tükettiği karbonhidratlı yiyecekler, paketli gıdalar ve hazır tatlandırıcılar da diş yapısının hızla bozulmasına yol açan diğer önemli etkenlerdir.
BİBERON ÇÜRÜĞÜ BELİRTİLERİ
Biberon çürüğü, öncelikle üst ön dişlerin diş eti çizgisine yakın kısımlarında tebeşir beyazı renginde mat lekelerle kendini gösterir. Mineral kaybı arttıkça bu pürüzlü alanlar sarı ve kahverengi tonlarına döner ve diş dokusunda kırılmalar, oyuklar başlar. İleri seviyedeki vakalarda diş apsesi ve enfeksiyon riski oluşur; buna bağlı olarak çocuklarda şiddetli diş ağrısı ile çiğneme esnasında hassasiyet gözlemlenir.