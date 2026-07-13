Biberon çürüğü nedir, nasıl önlenir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

BİBERON ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Biberon çürüğü, özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) ortaya çıkan, çoğunlukla üst ön dişlerde başlayıp hızla ilerleyen bir çürük tipidir. İlk başlarda diş yüzeyinde pürüzlü, mat ve beyaz lekeler tarzında belirdiğinden normal çürüklere oranla fark edilmesi oldukça güçtür. Zamanında müdahale edilmediğinde bu beyaz lekeler sarı veya kahverengiye dönerek diş minesini aşındırır ve diğer süt dişlerine de sıçrayarak köklere kadar ilerleyebilir.