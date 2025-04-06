  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği

Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği

Sulanmayan ve taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktasını Silifkeli köylü kadınlardan dinleyin

Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği - Sayfa 1

Özellikle son yıllarda hayatımıza giren yoğurt mayalama hobisine yoğun ilgi devam ediyor. Daha az maliyetli ve sağlıklı olduğu için tercih edilen yoğurt mayalama işlemi oldukça zahmetli.

1 | 10
Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği - Sayfa 2

En büyük zorluğu ise kıvamı tutturamamak ve sulanmasına yol açmak. Sulanan yoğurt genellikle lezzetli olmuyor ve hoş görünmüyor.

2 | 10
Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği - Sayfa 3

SİLİFKELİ KÖYLÜLERİN UYGULADIĞI MAYA TEKNİĞİ

nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre yoğurdu taş gibi mayalamak mümkün. Bunun için gereken malzemeler ve izlenecek adımlar şöyle:

  • 5 kilo inek sütü
  • 5 çorba kaşığı tepeleme yoğurt mayası
3 | 10
Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği - Sayfa 4

İlk olarak sütü güzelce kaynatıyoruz. Kaynadığından emin olduktan sonra en kısık ayarda güzelce dahada kaynaması için bekliyoruz.

4 | 10