Bıçak testini başarıyla geçiyor * Silifkeli köylü kadınların yoğurt mayalama tekniği
Sulanmayan ve taş gibi yoğurt mayalamanın püf noktasını Silifkeli köylü kadınlardan dinleyin
Özellikle son yıllarda hayatımıza giren yoğurt mayalama hobisine yoğun ilgi devam ediyor. Daha az maliyetli ve sağlıklı olduğu için tercih edilen yoğurt mayalama işlemi oldukça zahmetli.
En büyük zorluğu ise kıvamı tutturamamak ve sulanmasına yol açmak. Sulanan yoğurt genellikle lezzetli olmuyor ve hoş görünmüyor.
SİLİFKELİ KÖYLÜLERİN UYGULADIĞI MAYA TEKNİĞİ
nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre yoğurdu taş gibi mayalamak mümkün. Bunun için gereken malzemeler ve izlenecek adımlar şöyle:
- 5 kilo inek sütü
- 5 çorba kaşığı tepeleme yoğurt mayası