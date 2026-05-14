Bıldırcın yumurtası boy uzatır mı? Bıldırcın yumurtası neye iyi gelir?

BEBEKLERDE 1 YAŞ KRİTERİ VE BÖBREK SAĞLIĞI UYARISI

Bebeklerin ek gıdaya geçiş sürecinde ebeveynlerin en çok sorduğu sorulardan biri bıldırcın yumurtasının güvenli olup olmadığıdır. Uzmanlar, bıldırcın yumurtasının sahip olduğu ağır protein ve yoğun mineral yükünün bebeklerin henüz tam gelişmemiş böbreklerini yorabileceği konusunda hemfikirdir. Bu nedenle, genel olarak bebeklere bıldırcın yumurtası vermek için en az 1 yaşının dolması ve mutlaka doktor onayı alınması önerilir. Tavuk yumurtasına oranla çok daha konsantre bir yapısı olduğu için erken dönemde başlanması alerjik reaksiyon riskini de beraberinde getirebilir. Bebeğinizin sağlığını korumak adına bu güçlü besine geçiş yaparken porsiyon kontrolü ve doktor takibi hayati önem taşır.