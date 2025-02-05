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  4. Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu bilim insanları yaptıkları bir çalışmada, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti.

Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor - Sayfa 1

The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

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Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor - Sayfa 2

Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.

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Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor - Sayfa 3

Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.

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Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor - Sayfa 4

Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti.

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