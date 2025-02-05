Bilim insanları açıkladı: Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor
Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu bilim insanları yaptıkları bir çalışmada, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti.
The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.
Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.
Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.