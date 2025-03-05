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Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer

CNN International, bilim insanlarının Salda Gölü'nün, Dünya üzerinde Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyan tek yer olduğunu vurguladığı haberinde, son yapılan araştırmaların bulgularına yer verdi.

Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer - Sayfa 1

CNN International'ın haberine göre, Türkiye'nin güneybatısında yer alan Salda Gölü, sadece büyüleyici doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda bilimsel değeriyle de öne çıkıyor. Bilim insanları, Salda Gölü'nü Dünya üzerinde Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer özelliklere sahip tek nokta olarak değerlendiriyor.

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Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer - Sayfa 2

ÖNEMLİ JEOLOJİK ALANLARDAN BİRİ

Uluslararası Jeomiras Komisyonu, 2024 yılında Salda Gölü'nü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine ekledi. Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.

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Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer - Sayfa 3

MUAZZAM BİR EKOSİSTEM

Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30'dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.

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Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer - Sayfa 4

MARS İLE BENZERLİK TAŞIYOR

Bilim insanları, Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Profesör Briony Horgan, 2019 yılında NASA'nın Perseverance keşif aracı ekibiyle birlikte gölde araştırmalar yaptı.

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