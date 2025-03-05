Bilim insanları araştırdı: Salda Gölü, Mars'taki Jezero'ya benzeyen tek yer
CNN International, bilim insanlarının Salda Gölü'nün, Dünya üzerinde Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyan tek yer olduğunu vurguladığı haberinde, son yapılan araştırmaların bulgularına yer verdi.
CNN International'ın haberine göre, Türkiye'nin güneybatısında yer alan Salda Gölü, sadece büyüleyici doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda bilimsel değeriyle de öne çıkıyor. Bilim insanları, Salda Gölü'nü Dünya üzerinde Mars'taki Jezero Krateri'ne benzer özelliklere sahip tek nokta olarak değerlendiriyor.
ÖNEMLİ JEOLOJİK ALANLARDAN BİRİ
Uluslararası Jeomiras Komisyonu, 2024 yılında Salda Gölü'nü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine ekledi. Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.
MUAZZAM BİR EKOSİSTEM
Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30'dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.