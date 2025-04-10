Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı
Bilim insanları popüler ve sevilen bir rengin var olmadığını ortaya koydu. Yeni bir araştırma mor renginin beynimizin bir oyunu olduğunu buldu.
Mor tutkunları, en sevdikleri rengin aslında var olmadığını öğrenince şoke olabilir; çünkü yeni bir araştırma, insan beyninin moru yarattığını ortaya koydu.
Bilim insanları, kırmızı ve mavi ışık dalga boylarını aynı anda gördüğümüzde, bu renklerin görünür ışık spektrumunun zıt uçlarında yer alması nedeniyle gözümüzün ve beynimizin karıştığını keşfettiler.
Araştırmacılara göre, beyin ışık bükülmesiyle mavi ve kırmızıyı birleştirerek moru oluşturur.