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  4. Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı

Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı

Bilim insanları popüler ve sevilen bir rengin var olmadığını ortaya koydu. Yeni bir araştırma mor renginin beynimizin bir oyunu olduğunu buldu.

Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı - Sayfa 1

Mor tutkunları, en sevdikleri rengin aslında var olmadığını öğrenince şoke olabilir; çünkü yeni bir araştırma, insan beyninin moru yarattığını ortaya koydu.

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Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı - Sayfa 2

Bilim insanları, kırmızı ve mavi ışık dalga boylarını aynı anda gördüğümüzde, bu renklerin görünür ışık spektrumunun zıt uçlarında yer alması nedeniyle gözümüzün ve beynimizin karıştığını keşfettiler.

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Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı - Sayfa 3

Araştırmacılara göre, beyin ışık bükülmesiyle mavi ve kırmızıyı birleştirerek moru oluşturur.

 

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Bilim insanları bir rengin var olmadığını ortaya koydu! Beynin bir oyunu çıktı - Sayfa 4

Bu renk, görebildiğimiz anlamda 'gerçek' olsa da, beynin iki zıt ışık dalga boyu arasındaki karışıklığı çözmeye çalışmasından kaynaklanır.

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