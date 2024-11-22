Bilim insanları uyardı, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir: Felaket senaryosu yaklaşıyor
Bilim insanlarının iklim değişikliği ve hava kirliliğinin etkileri üzerine yaptığı bir araştırma, geleceğe dair endişe verici sonuçları ortaya koyuyor. Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan çalışmaya göre, iki faktörün 2100 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 30 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açabileceği belirtiliyor. İşte korkutan senaryoya ilişkin detaylar!
Gezegenimizde mevcut olarak varlığını sürdüren en büyük tehdit iklim krizi ve küresel ısınma. Dünya her geçen gün daha kötü bir hal alırken, barajlardaki su doluluk oranları azaldı, daha büyük tehlikelere için kapılar arandı.
Bilim insanları yıllardır uyarılarda bulunsa da, iklim değişikliğiyle ilgili henüz kayda değer, hayata geçirilmiş geniş çapta bir önlem yok.
Elbette bunun sonucu yıllar sonra etkisini çok sert şekilde gösterecek. Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, İklim değişikliği ve hava kirliliği, 2100 yılına kadar insan nüfusunu ciddi şekilde etkileyecek.