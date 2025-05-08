Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi
Bilim insanları, evrendeki altın gibi ağır elementlerin nasıl oluştuğunu uzun süredir araştırıyor. Columbia Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni bir çalışma, magnetar adı verilen güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarının bu elementlerin oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.
Evrendeki altın, gümüş, uranyum gibi ağır elementlerin kökeni tam olarak açıklanamıyor. Daha önce nötron yıldızlarının çarpışmalarının oluşumun ana kaynağı olarak görülüyordu. Bilim insanları, evrendeki ağır elementlerin kökenine dair önemli bir ipucuna ulaştı.
Nötron yıldızlarının sırrı
Columbia Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları olan magnetarların, altın gibi ağır elementlerin oluşumuna katkıda bulunmuş olabileceğini ortaya koydu.
Yıldız patlaması ile yayılmış olabilir
Uzay bilimciler uzun süredir hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerin Büyük Patlama sonrasında ortaya çıktığını, demir gibi daha ağır elementlerin ise yıldız patlamalarıyla yayıldığını kabul ediyor.
Altın gibi ağır metallerin oluşumu gizemini koruyor
Ancak altın gibi demirden daha ağır elementlerin evrende nasıl bu kadar yaygın hale geldiği sorusu hâlâ gizemini koruyor. Araştırmanın başyazarı ve Columbia Üniversitesi doktora öğrencisi Anirudh Patel, “Bu, evrendeki karmaşık maddenin kökenine dair temel bir soru” dedi.