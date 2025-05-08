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  4. Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi

Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi

Bilim insanları, evrendeki altın gibi ağır elementlerin nasıl oluştuğunu uzun süredir araştırıyor. Columbia Üniversitesi öncülüğünde yapılan yeni bir çalışma, magnetar adı verilen güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızlarının bu elementlerin oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi - Sayfa 1

Evrendeki altın, gümüş, uranyum gibi ağır elementlerin kökeni tam olarak açıklanamıyor. Daha önce nötron yıldızlarının çarpışmalarının oluşumun ana kaynağı olarak görülüyordu. Bilim insanları, evrendeki ağır elementlerin kökenine dair önemli bir ipucuna ulaştı.

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Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi - Sayfa 2

Nötron yıldızlarının sırrı

Columbia Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırma, güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları olan magnetarların, altın gibi ağır elementlerin oluşumuna katkıda bulunmuş olabileceğini ortaya koydu.

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Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi - Sayfa 3

Yıldız patlaması ile yayılmış olabilir

Uzay bilimciler uzun süredir hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerin Büyük Patlama sonrasında ortaya çıktığını, demir gibi daha ağır elementlerin ise yıldız patlamalarıyla yayıldığını kabul ediyor.

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Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi - Sayfa 4

Altın gibi ağır metallerin oluşumu gizemini koruyor

Ancak altın gibi demirden daha ağır elementlerin evrende nasıl bu kadar yaygın hale geldiği sorusu hâlâ gizemini koruyor. Araştırmanın başyazarı ve Columbia Üniversitesi doktora öğrencisi Anirudh Patel, “Bu, evrendeki karmaşık maddenin kökenine dair temel bir soru” dedi.

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