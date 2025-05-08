Bilim insanlarından çığır açan araştırma: Evrendeki altının kaynağı keşfedildi

Altın gibi ağır metallerin oluşumu gizemini koruyor

Ancak altın gibi demirden daha ağır elementlerin evrende nasıl bu kadar yaygın hale geldiği sorusu hâlâ gizemini koruyor. Araştırmanın başyazarı ve Columbia Üniversitesi doktora öğrencisi Anirudh Patel, “Bu, evrendeki karmaşık maddenin kökenine dair temel bir soru” dedi.