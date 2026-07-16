Bilim insanlarından korkutan açıklama: Geri sayım başladı, ‘son kullanma’ tarihi verdiler
Bilim insanları Dünya'nın 'son kullanma tarihi'ni hesapladı. Ortaya çıkan sonuçlar, gezegeninin kaderi hakkında birçok gizemi gözler önüne seriyor.
Bilim insanları Dünya'da yaşamın sonunun dev bir asteroid ya da küresel bir felaketle geleceğini düşünüyordu. Ancak yeni bir araştırma çok daha sessiz ama kaçınılmaz bir senaryoya işaret ederken gezegendeki yaşamın 'son kullanma tarihi' hesaplandı.
JGR Atmospheres dergisinde yayımlanan ve Wio News'un aktardığı çalışmaya göre Dünya, tahmin edilenden daha uzun bir süre daha yeşil kalacak; ancak sonunda kaçınılmaz sonla yüzleşecek.
ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi ile Blue Marble Space araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Dünya'daki bitki yaşamının yaklaşık 1.8 milyar yıl daha varlığını sürdürebileceğini ortaya koyuyor. Bu da, gezegenin yeşil kalmaya devam edeceği ancak yavaş yavaş ısınacağı anlamına geliyor.
Araştırmaya göre bu sürenin sonunda Dünya, bitkilerin yaşayamayacağı kadar sıcak hale gelecek. Okyanuslar yavaş yavaş kaybolurken atmosferdeki karbondioksit miktarı da fotosentez için yetersiz seviyeye düşecek. Şunu da belirtmek gerekir ki insanlar ve hayvanların bu noktaya gelinmeden çok daha önce Dünya'dan tamamen yok olacağı öngörülüyor.