Bilim insanlarından korkutan açıklama: Geri sayım başladı, ‘son kullanma’ tarihi verdiler

Araştırmaya göre bu sürenin sonunda Dünya, bitkilerin yaşayamayacağı kadar sıcak hale gelecek. Okyanuslar yavaş yavaş kaybolurken atmosferdeki karbondioksit miktarı da fotosentez için yetersiz seviyeye düşecek. Şunu da belirtmek gerekir ki insanlar ve hayvanların bu noktaya gelinmeden çok daha önce Dünya'dan tamamen yok olacağı öngörülüyor.