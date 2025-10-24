Bilim insanlarından kritik uyarı: Az uyku beyni hızla yaşlandırıyor

BİLİM İNSANLARI BEYİNDE YAPISAL DEĞİŞİM GÖZLEMLİYOR

Son yıllarda yapılan beyin görüntüleme araştırmaları, uykusuzluğun etkilerinin yalnızca zihinsel yorgunlukla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bir grup araştırmacı, yalnızca 24 saatlik uykusuzluğun bile beyinde gri madde yoğunluğunda küçük ama ölçülebilir değişimlere neden olabileceğini bildirdi. Bu değişimler özellikle dikkat, karar verme ve planlama gibi süreçlerden sorumlu frontal bölgelerde ortaya çıktı. Her ne kadar bu etkilerin kalıcı olup olmadığı netleşmemiş olsa da, düzenli uyku eksikliğinin uzun vadede daha belirgin sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.